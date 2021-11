GdS – Suning-Inter, nuovi segnali d’impegno. Pronti rinnovi alla dirigenza

Previsti rinnovi per l'intera dirigenza nerazzurra fino al 2024

Alessio Murgida

Nelle ultime settimane il nome del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, PIF, non viene più accostato all'Inter. Anzi, dai diversi quotidiani sportivi filtra ottimismo sulla gestione Suning. E proprio come riporta in mattinata La Gazzetta dello Sport, c'è un segnale di una ripresa da parte della famiglia Zhang nel progetto nerazzurro. Nella relazione sulla trimestrale di Inter Media and Communication, ovvero il contenitore dei ricavi media e sponsor dell'Inter, c'è scritto nero su bianco il completo focus di Suning: "espandere il marchio Inter tra i 103 milioni di tifosi cinesi" e di "promuovere lo sviluppo del calcio giovanile cinese in linea con gli obiettivi dichiarati dal governo".

Soprattutto l'ultimo passaggio è importante: in un periodo in cui il calcio ha perso la centralità nel governo cinese, Suning ci tiene a confermare - e a ribadire - come gli obiettivi siano ancora in piedi. La stabilità della proprietà e del club passa, senza dubbio, anche dalla conferma di una dirigenza che, fin qui, ha svolto egregiamente il proprio lavoro. Manca solo il sigillo finale, scrive la Rosea, di Zhang: ma non ci sono dubbi sul fatto che i contratti di Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello saranno rinnovati. La nuova scadenza sarà nel 2024: un segnale importante.

Quando ci sarà l'ufficialità? Era prevista a breve, così come il ritorno di Steven Zhang in Italia ma, per via delle restrizioni sanitare che renderebbero complicato il ritorno in Cina, il presidente nerazzurro ha rimandato lo sbarco a data da destinarsi. Appena ce ne sarà l'occasione, ci sarà anche la firma per i rinnovi dei dirigenti.