“Inter, 4 colpi in estate in questi ruoli”: arriva l’ANNUNCIO

La prossima sessione di mercato estiva sarà molto importante per l’Inter perché potrebbero vedersi diversi cambiamenti nella rosa tra entrate ed uscite con l’obiettivo che è sempre quello di ringiovanire l’organico come voluto dai proprietari del fondo Oaktree.

In merito a questo tema del mercato, qui su Passione Inter abbiamo intervistato in esclusiva il noto giornalista ed opinionista Marco Bucciantini (QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA) che ha fornito una sua opinione su cosa servirà ad Inzaghi in estate. Il suo consiglio è di acquistare un giocatore per reparto, ecco di seguito il commento intero:

“L’Inter deve prendere un giocatore per reparto. Ne considero quattro: un difensore, un esterno, un centrocampista e un attaccante. […] Dovrà comprare titolari, il compito sarà diverso. In una squadra forte non sarà facile, qualche acquisto dovrà essere giovane ma l’Inter deve prendere un titolare per reparto. Cambia il salto di qualità del mercato dell’Inter, non potrà solo pareggiare ma dovrà investire. Io ho totale fiducia nella dirigenza, penso che siano i migliori dirigenti in Italia”.