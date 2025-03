Mercato Inter, 4 nomi dalla Serie A per il dopo Acerbi

Nel corso della prossima estate l’Inter andrà alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa del futuro visto che la strategia che vuole adottare Oaktree per la prima squadra nerazzurra è quella di un ringiovanimento generale per abbassare l’età media di uno degli organici più “vecchi” sia in Serie A che in Europa.

Dalle colonne di Tuttosport di oggi, emergono alcune informazioni sulla lista obiettivi dell’Inter per il reparto difensivo dove probabilmente sarà ceduto Acerbi per prendere un suo sostituto più giovane, in ottica proprio di questo ringiovanimento che ci sarà in estate. Spuntano al momento 4 nomi dalla Serie A.

Il profilo preferito che al momento si trova in pole position è quello di Hien dell’Atalanta. Restano però come seri candidati anche i nomi di Bijol dell’Udinese, di Beukema del Bologna e di De Winter del Genoa. Sono tutti quanti difensori nel pieno della carriera che stanno facendo bene nel campionato italiano.