Tutti gli affari ufficiali dell’Inter nel mercato 2022/2023: acquisti e cessioni

La chiusura del calciomercato si sta per avvicinare, manca pochissimo. Alle 20 chiuderà ufficialmente il mercato in Italia, così come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Diamo un occhio, allora, a tutti i movimenti che l'Inter ha effettuato in questa sessione di mercato estiva (tra acquisti e cessioni, con tutte le cifre).