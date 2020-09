Mercato – Inter, Agoumé verso la cessione in prestito: lo Spezia pronto a chiudere

Tra le tante trattative di mercato in entrata che ruotano intorno all’Inter, ci sono anche delle operazioni in uscita. Lucien Agoumé è un profilo sui cui i nerazzurri puntano per il futuro, ma nell’immediato è nella lista dei giocatori cedibili in prestito. Il centrocampista francese piace a diverse squadre di Serie A e il Crotone si era anche fatto avanti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, lo Spezia è in pole position per il gioiello francese. La squadra neo promossa nella massima serie ha scavalcato tutte le pretendenti e a breve è pronta a chiudere la trattativa. Agoumé resterà in Italia e Vincenzo Italiano lo aspetta.

