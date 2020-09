TMW – Inter, gli agenti di Lautaro Martinez in Italia: possibile incontro con la dirigenza. Il Barcellona fa pressing

E’ diventato un vero e proprio tormentone di mercato. Lautaro Martinez è in cima alla lista del Barcellona ormai da diversi mesi e voci sempre più insistenti vedono un nuovo assalto degli spagnoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gli agenti del Toro sarebbero in Italia e a breve potrebbe andare in scena un summit con la dirigenza nerazzurra.

Il club di Suning, che ha sempre sottolineato l’importanza dell’argentino in squadra, vuole tenere Lautaro Martinez ed è pronta all’adeguamento di contratto qualora dovesse restare a Milano. Per i catalani l’argentino è molto più di un’idea e in questi giorni stano valutando l’offerta giusta da presentare all’Inter.

