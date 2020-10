Mercato – Inter su Aguero, spunta la clamorosa ipotesi a costo zero: il piano di Marotta

Non si ferma mai il calciomercato, nonostante la finestra estiva si sia in realtà chiusa lo scorso lunedì. A distanza di una settimana, infatti, l’Inter pensa già al futuro e alle possibili opportunità che potrebbero nascere in occasione del prossimo giugno quando molti calciatori andranno in scadenza di contratto. Tra questi, come riferito da calciomercato.it, sull’agenda nerazzurra sarebbe entrato prepotentemente il nome del Kun Aguero.

L’attaccante argentino, tra i migliori del suo ruolo dell’ultimo decennio, ha ancora margini importanti per poter fare la differenza e potrebbe sbarcare a Milano nel caso in cui i nerazzurri fossero costretti a dover cedere Lautaro Martinez. I Citizen, del resto, non avrebbero ancora rinunciato all’idea di un nuovo assalto a Leo Messi, anche lui in scadenza di contratto il prossimo giugno.

E, per far spazio al maxi ingaggio della Pulce, diverrebbe inevitabile qualche sacrificio all’interno della rosa. Marotta, per quanto riguarda Aguero, avrebbe già pensato ad un piano: contratto biennale, con opzione per il terzo anno, per un ingaggio complessivo da 7-8 milioni di euro a stagione.

