Mercato – Inter, anche la Juventus in corsa per Musah

Yunus Musah è uno degli obiettivi del centrocampo dell'Inter. Il classe 2002 statunitense ha ben figurato al Mondiale in Qatar . Tuttavia, per lui c'è la concorrenza di un altro club italiano.

Si tratta della Juventus , come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport. Anche i bianconeri, infatti, sarebbero rimasti impressionati dalla qualità del centrocampista del Valencia . Altro obiettivo bianconero accostato anche all'Inter è Luka Sucic del Salisburgo .

Musah sarebbe un colpo molto interessante per il centrocampo dell'Inter. Giovanissimo, ma con già grande esperienza internazionale rappresenterebbe un investimento molto importante, in grado di aggiungere dinamismo e qualità da qui a molti anni, con ampi margini di crescita. Di Musah noi di Passione Inter ne avevamo già parlato in un video.