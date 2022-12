Inter, Gosens allontana il mercato: “Voglio affermarmi in nerazzurro”

Il tedesco vuole riscattarsi nella seconda parte di stagione

Enrico Traini

Robin Gosens non molla e vuole ancora prendersi l'Inter. Il tedesco è motivato a fare bene con la maglia nerazzurra e non vuole sentire parlare di un eventuale addio in questo momento.

Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come Gosens si sia reso protagonista di buone prestazioni in ritiro e di come stia ritrovando una buona condizione atletica. Le motivazioni, inoltre, non gli mancano di certo.

Il giornale torinese riporta anche le parole del tedesco al giornale Rheinische Post. Le sue dichiarazioni nell'intervista sono le seguenti: "Il sogno di una vita, il Mondiale, era vicino, ma si è infranto e fa male. Certo che prima o poi voglio giocare in Bundesliga, ma il mio obiettivo è affermarmi all'Inter. Sento di non essere ancora arrivato, ma negli allenamenti vedo di avere il livello per sfondare in un top club come quello nerazzurro".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Riavere un Gosens al top della forma e motivato è un'ottima notizia per l'Inter. L'esterno tedesco sta dimostrando grande attaccamento alla causa e questo gli fa onore. Tuttavia, il vero problema attuale sono le prestazioni di Dimarco: l'esterno italiano è in una condizione di forma incredibile e levarlo dal campo è praticamente impossibile.

Dovrà essere bravo Gosens a dimostrare a Inzaghi di avere qualità diverse da poter offrire all'Inter e riuscire così a ritagliarsi un suo spazio. In una seconda parte di stagione piena di impegni, avere due opzioni di livello sulla fascia sinistra può essere molto importante.