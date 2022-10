Mercato – Inter, Ausilio in missione per rinforzare la difesa

L' Inter continua a monitorare il mercato in cerca di occasioni importanti a prezzo contenuto, in attesa di capire meglio il futuro societario. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il club nerazzurro qualche giorno fa avrebbe mandato addirittura Piero Ausilio in Spagna per osservare da vicino alcuni obbiettivi.

Il primo della lista sarebbe Mouctar Diakhaby, possente difensore del Valencia, classe '96. Il giocatore interessa anche per un altro motivo: andrà in scadenza a giugno e l'intesa con la squadra spagnola sembra lontana. Proprio per questo potrebbe provare a inserirsi già a gennaio l'Inter, strappando un accordo per la prossima stagione. Sempre in Spagna però, Ausilio starebbe tenendo d'occhio Kouassi del Siviglia, che però difficilmente verrà fatto partire a cuor leggero dagli andalusi, Guillamón e Musah. Tutti profili piuttosto giovani e duttili, sintomo di un progetto che vuole costruire una base solida anche per il futuro.