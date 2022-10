Handanovic, cuore di capitano: stringe i denti anche da infortunato

Samir Handanovic , capitano dell' Inter , sta mostrando doti da leader ancora più grandi ora che non è più titolare. Lo sloveno infatti, una volta compreso che la squadra aveva bisogno di una scossa e di maggiori certezze, ha accettato di accomodarsi in panchina, lasciando spazio ad Onana . Non solo: Handanovic si sta dimostrando una chioccia importante per il camerunense, consigliandolo e standogli vicino.

Tuttavia la grande tempra del portiere non si ferma qui. Handanovic infatti, come rivelato da Inzaghi la scorsa settimana, si sarebbe lussato un dito in allenamento. Tuttavia, pur non essendo al 100%, seguirà comunque la squadra in trasferta, accomodandosi in panchina al Franchi. Riposare e riprendersi completamente sarebbe stato certamente più facile. Ma il capitano nerazzurro vuole continuare a cementare il gruppo e a far sentire la sua vicinanza. Un coinvolgimento totale, che non fa che aumentare la stima dell'ambiente nei suoi confronti.