Mercato – Anche l’Inter mette gli occhi su Barak del Verona

I nerazzurri monitorano la situazione

Per lui, in 34 presenze, 7 goal e 3 assist. E la prima parte della stagione è andata anche meglio, con il nuovo status di rigorista della squadra e ben 5 goal e 3 assist messi a segno in sole 15 presenze. Il centrocampista offensivo ceco è ancora piuttosto giovane, avendo 27 anni, e può rivelarsi parecchio utile anche alle big del nostro campionato.

Ecco perché, secondo gli ultimi rumors di mercato, Milan e Atalanta avrebbero messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dal quotidiano scaligero L'Arena però, anche il West Ham e l'Inter avrebbero manifestato il proprio interesse per il gioiello dell'Hellas. La cifra con cui far cedere i gialloblu si aggira intorno ai 20 milioni, non troppi considerato il grande apporto offensivo del ragazzo. Sicuramente però non se ne priveranno a gennaio e se ne riparlerà a giugno, quando in base al girone di ritorno la valutazione potrebbe anche lievitare. L'Inter resta alla finestra e monitora la situazione, ma, ora come ora, le priorità sul mercato sembrano essere altre.