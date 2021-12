Zhang torna in Italia: presente in tribuna per Inter-Juve di Supercoppa

Il patron mancava dalla festa Scudetto

Come riportato da Fabrizio Biasin infatti, Steven Zhang il 12 gennaio sarà presente in tribuna a San Siro per assistere alla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Un segnale forte, soprattutto alle malelingue che volevano ormai la proprietà cinese completamente scollegata dal mondo Inter. Steven Zhang è invece molto legato alla squadra e questa ne è senza dubbio l'ennesima riprova. Che l'arrivo del presidente in Italia preannunci delle dichiarazioni che scaccino definitivamente lo spettro della cessione del club? Quale che sia il futuro della proprietà, la sua presenza a Milano potrebbe essere chiarificatrice.