Chi è davvero Daniel E Straus, il nome nuovo per l’acquisto dell’Inter

L'identikit dell'imprenditore americano

Daniel E Straus nasce a New York nel 1956. Laureatosi alla Columbia University in Scienze Politiche, ha poi studiato legge ed è diventato avvocato per uno degli studi più importanti della grande mela. Nel 1984 lascia la carriera di avvocato per diventare co-fondatore, insieme al fratello, della Multicare Companies Inc, una azienda sanitaria nata dalle fondamenta di quanto creato dal padre, possessore di diverse case di cura. La neonata impresa sale sempre più di valore, e nel 1997 i due fratelli la vendono a Genesis Health Ventures, Inc per 1,06 miliardi di dollari.