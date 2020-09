Dalla Germania – Perisic torna all’Inter: ecco perché è saltata la trattativa con il Bayern

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick avrebbe trattenuto molto volentieri Ivan Perisic, protagonista nell’ultima stagione in cui i bavaresi sono riusciti a centrare il Triplete. La trattativa fra l’Inter e la società tedesca, però, è di recente naufragata a seguito della notevole distanza fra le parti, che ha portato il club di Viale della Liberazione ad optare per il reintegro in gruppo del croato.

Pochi mesi fa il Bayern Monaco aveva evitato di esercitare l’opzione per il riscatto, fissato a venti milioni, iniziando a trattare per cifre inferiori. Stando a quanto riportato da Sky.de, però, la proposta di mercato dei bavaresi è stata giudicata irricevibile dall’Inter: sul piatto c’era infatti un prestito con metà stipendio pagato dai meneghini.

Per questo motivo la dirigenza nerazzurra ha scelto di far rientrare a Milano il croato, che con ogni probabilità sarà usato come esterno nel centrocampo a cinque.

