Accadde Oggi – 10 settembre 2017: il bolide di Perisic sigla il 2-0 della prima Inter di Spalletti contro la Spal

Sono passati solo tre anni, ma a guardare gli uomini in campo sembra quasi un’altra squadra: in panchina c’è un Luciano Spalletti alle sue prime uscite ufficiali da allenatore dell’Inter, e la squadra è disposta in un 4-2-3-1 con Perisic e Candreva esterni, Icardi prima punta e Joao Mario a occupare il ruolo di trequartista.

A contendersi i tre punti con i nerazzurri c’è la Spal, e la partita segue lo spartito più prevedibile: l’Inter controlla il gioco per larghi tratti, crea più occasioni degli avversari e porta a casa il 2-0 senza concedere troppi pericoli. Da ricordare, oltre al gol su rigore di Icardi dopo una lunga revisione al Var (al primo anno di impiego in Serie A) e il bolide al volo di Perisic che ha chiuso la partita, anche la clamorosa traversa di Skriniar su tiro dalla trequarti.



