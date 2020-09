Kolarov: “Venire qui era il mio obiettivo, non ho esitato. Conte? Ha influito. Il mio ruolo…”

Aleksandar Kolarov ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore dell’Inter nel video di presentazione pubblicato sui canali social del club: “In un paio di occasioni ero stato vicino ai nerazzurri, finalmente sono arrivato: era il mio obiettivo, non ho esitato. Molti dei miei compagni li conosco già, ci siamo sfidati in diverse occasioni”.

Kolarov parla di Conte: “Antonio ha influito molto sulla scelta di arrivare qui, ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro che si possa far bene tutti quanti per vincere insieme”.

Spazio ad un commento sul ruolo: “Ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, l’ho fatto negli ultimi mesi a Roma ed al City con Guardiola. Ho il tiro potente, serve molto allenamento, quando trovo un momento libero lavoro per migliorare”.

Il serbo parla nel connazionale Mihajlovic: “Era il mio idolo quando ero piccolo, magari il destino di permetterà di chiudere la carriera all’Inter come ha fatto lui”.

Sulla stracittadina con il Milan: “Ho giocato tanti derby a Roma e a Manchester, non so come sarà l’aria qui a Milano. In tutti ho fatto gol, spero di farlo con i rossoneri. I nostri tifosi son sempre stati molto presenti, abbiamo bisogno di loro anche da fuori”.

