Un nuovo problema muscolare frena Hakan Calhanoglu che dopo due estati vissute sul mercato si avvicina ad un nuovo bivio importantissimo della sua carriera e della pianificazione dell’Inter. Classe 1994, in scadenza di contratto nel 2027, da quanto ci risulta sarà al centro delle discussioni in programma a fine mese tra la dirigenza interista e il suo entourage per definire il futuro del turco.

Secondo quanto riferisce invece il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, le strade sono due: senza rinnovo del contratto, aumentano notevolmente le possibilità di un addio nel mercato estivo. Da scartare, dunque, l’ipotesi di arrivare fino alla naturale scadenza dell’accordo con l’Inter. Il Galatasaray, dopo aver offerto una cifra troppo bassa l’estate scorsa, resta sempre in agguato.