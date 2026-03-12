L’Inter pensa già alla prossima stagione. Mentre la squadra è impegnata nella corsa allo Scudetto, la dirigenza lavora per costruire la rosa del futuro. Il 2026-27 porterà cambiamenti significativi: tanti nuovi volti sono pronti ad arrivare, a prescindere da come si concluderà l’attuale campionato. L’obiettivo è chiaro: iniettare forze fresche in zone strategiche del campo, dalla mediana alla difesa, fino alla porta.

Il tecnico Cristian Chivu aveva indicato già mesi fa Manu Koné come obiettivo prioritario. Il centrocampista francese della Roma resta nel mirino: secondo La Gazzetta dello Sport, prima ancora che come esempio per le caratteristiche, il tecnico interista starebbe spingendo per avere proprio lui. L’Inter conta anche sulle necessità economiche del club giallorosso, che verosimilmente dovrà fare delle cessioni a prescindere dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Il piano di rafforzamento non si ferma qui. Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, sempre con il via libera dell’allenatore, sono pronti a investire 25 milioni per riportare a Milano Aleksandar Stankovic. Il ventenne ha mostrato grande potenziale al Club Bruges e gode della piena fiducia di Chivu, che lo considera perfetto per il progetto tecnico.

La filosofia è rendere la squadra più fisica, tosta e affamata di successi. Chivu ha saputo lavorare bene con il materiale a disposizione in questa stagione, ma ora vuole costruire un gruppo ancora più competitivo per affrontare le sfide future.