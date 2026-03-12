Bisseck tra rinnovo, Inter e Bayern Monaco: cosa sta succedendo
Il centrale tedesco ha diversi estimatori in giro per l'Europa
Il futuro di Yann Bisseck all’Inter è nel mezzo di un possibile bivio. Da una parte il rinnovo di contratto, nonostante la scadenza di quello attuale datata 2029. Dall’altra la corte di diverse squadre europee, con il Bayern Monaco e alcune società di Premier League che seguono con attenzione la sua crescita.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intenzione della dirigenza interista sarebbe quella di blindare il centrale con un prolungamento, anche se una proposta da almeno 40 milioni di euro potrebbe far cambiare i piani. Una cifra che consentirebbe al club di realizzare una notevole plusvalenza e di reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato.
Il discorso legato a Bisseck si inserisce in un’estate che si preannuncia intensa sul fronte mercato. La rosa andrà rinfrescata a livello anagrafico e rimodellata secondo le indicazioni di Cristian Chivu, con diverse partenze previste e altrettanti innesti necessari per mantenere competitiva la squadra. A centrocampo, in particolare, i nerazzurri preparano una mini rivoluzione con almeno un paio di investimenti pesanti pronti per essere fatti.