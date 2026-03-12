Vicario, Lunin e… sorpresa Sommer: novità portiere per l’Inter

La porta dell’Inter della prossima stagione dovrebbe avere un nuovo titolare. Con Yann Sommer in scadenza di contratto il prossimo giugno, il ds Piero Ausilio sta monitorando il mercato da tempo. Guglielmo Vicario è il nome in cima alla sua lista con contatti già avviati e una conferma, lato giocatore, di gradire l’idea di tornare in Italia.

Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Empoli si ritiene al termine della sua esperienza con il Tottenham. Nel caso in cui l’operazione per Vicario non andasse in porto, la dirigenza ha già individuato altri profili. Tra le opzioni straniere figurano Andrij Lunin del Real Madrid e Alisson del Liverpool, mentre in Italia è seguito da mesi Elia Caprile e potrebbe aprirsi anche la pista Meret dal Napoli.

In chiusura, si attendono aggiornamento anche sul futuro di Sommer. Come detto il posto da titolare dovrebbe essere lasciato libero, ma non è escluso che lo svizzero posta continuare per un altro anno come secondo del nuovo acquisto.