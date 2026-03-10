Leader degli ultimi due scudetti del Napoli, ma spesso anche in discussione, Alex Meret sta vivendo una stagione tormentata al Napoli tra infortuni e la concorrenza feroce di Milinkovic-Savic che lo hanno costretto a sole 9 presenze totali (8 in Serie A e una in Champions League). Situazione che sta alimentando voci sul futuro del portiere classe 1997, in scadenza di contratto tra un anno.

Ai microfoni di Radio TuttoNapoli ne parla anche Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del club partenopeo: “Secondo me, non resta. Sarebbe deleterio anche per la sua carriera, una carriera prestigiosa. Secondo me va a giocare al nord, sono convinto che lo prenda l’Inter o addirittura la Juventus, queste sono le due società che meritano sicuramente un portiere di grande valore quale è Alex Meret. Perché credo che Sommer finirà con l’Inter quest’anno e Martinez non dà affidamento nonostante sia un buon portiere” le parole riportate da Tuttomercatoweb.