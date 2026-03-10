Un derby di fuoco, non solo per il caso del rigore nel finale. Il Giudice Sportivo ha emesso oggi i suoi verdetti dopo l’ultimo turno di campionato e tra le decisioni più rilevanti, ci sono l’ammenda per il dirigente nerazzurro Dario Baccin e una multa complessiva di 31 mila euro per il Milan. Di seguito le motivazioni:

Ammenda di € 22.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

RABIOT Adrien (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Dario Baccin dell’Inter, invece, ha ricevuto un’ammenda da 10mila euro per il suo comportamento al termine della stracittadina. Secondo quanto riportato nel dispositivo, il dirigente avrebbe criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale negli spogliatoi, con fare arrogante.

Squalificato anche Foletti, dello staff del Milan, “per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara”.