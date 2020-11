Sfida di mercato fra le tre grandi per Calhanoglu. Il Milan spera nel rinnovo, Inter e Juventus in corsa

Quella per Hakan Calhanoglu sarà una sfida fra Milan, Juventus ed Inter, che riproporranno la storica rivalica rivalità in un entusiasmante duello di mercato. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione relativa al calciatore turco, che continua a non rinnovare il suo contratto in scadenza con la società rossonera e richiede un super ingaggio da 7 milioni a stagione.

L’agente Gordon Stipic è segnalato attivo su più fronti, avendo parlato con diversi club offrendo il giocatore alle rivali. Fra queste c’è l’Inter di Antonio Conte, che a gennaio potrebbe cedere lo scontento Christian Eriksen e nel turco troverebbe un sostituto gradito che si inserirebbe negli schemi del tecnico salentino.

Anche la Juventus è particolarmente interessata al giocatore e si sta muovendo in maniera decisa: il direttore generale bianconero Fabio Paratici si starebbe muovendo in maniera decisa per provare a strappare il turco alla concorrenza.

