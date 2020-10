A gennaio rinforzi per Conte? Il mercato dipenderà dalla Champions e da… Perisic: occhi sempre a Londra

Il calciomercato si è chiuso da 3 giorni ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro in vista della finestra invernale. Come riportato da Tuttosport, molto dipenderà dal cammino in Champions della squadra.

La società infatti è disposta ad investire solo se Conte riporterà l’Inter dopo anni agli ottavi di Champions League. E’ questo infatti il primo obiettivo minimo stagionale che potrebbe portare nelle casse nerazzurre nuovi introiti.

Gli occhi sono sempre puntati a Londra, in casa Chelsea. Kanté rimane un sogno, più facile pensare a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri che sono finiti ai margini del progetto tecnico di Lampard.

Molto dipenderà anche dal rendimento di Perisic: se il croato dovesse trovare piena affidabilità si potrebbe pensare di rafforzare anche la corsia opposta con un rincalzo affidabile, altrimenti andrà acquistato un titolare sulla corsia mancina.

