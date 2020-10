GdS – Asamoah svincolato, futuro in Serie B? Il Brescia ci pensa: c’è l’offerta

Kwadwo Asamoah è alla ricerca di una nuova squadra dopo aver rescisso il contratto con l’Inter proprio sul finire della finestra di calciomercato.

Il laterale ghanese non gioca una partita ufficiale da diversi mesi, a causa di diversi problemi che hanno segnato il finale della sua esperienza in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le pretendenti non mancano ma il futuro di Asamoah potrebbe essere in Serie B: il Brescia infatti ha presentato un’offerta e spera di regalare il ghanese al nuovo tecnico Diego Lopez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<