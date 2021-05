CorSera – Mercato “creativo” in estate. Conte chiede 5 rinforzi, ma prima si dovrà cedere: i dettagli

Niente spese folli, ma Conte vuole alzare le asticelle in Europa

Raffaele Caruso

All'appello mancano ancora 4 partite, l'Inter cercherà di onorare fino alla fine il campionato, ma il club nerazzurro è già proiettato alla prossima stagione. Lo scudetto, come riportato dal Corriere della Sera, non cambierà di tanto la linea imposta sul mercato dalla dirigenza.

Conte però si aspetta comunque dei rinforzi, per alzare l'asticella in Europa. Quello di Marotta e Ausilio dovrà essere un mercato "creativo", anche perché all’Inter serve un uomo per reparto: portiere, difensore, mezzala, esterno e punta.

Con quale budget? La dirigenza dovrà abbassare il monte ingaggi e cercare di monetizzare da alcune cessioni. Young e Kolarov, in scadenza di contratto, non rinnoveranno, da valutare le posizioni di Ranocchia e Padelli, mentre D'Ambrosio prolungherà il proprio accordo. In difesa comunque, considerando la permanenza di Skriniar, de Vrij e Bastoni, non si potrà monetizzare tanto in uscita, quindi lo sguardo si sposta inevitabilmente a centrocampo.

Vecino e Gagliardini sono giocatori con cui si potrebbe monetizzare qualcosa, attenzione anche a Sensi. Più difficile vendere Vidal, in virtù anche dell'ingaggio importante, mentre non è da escludere anche un eventuale addio di Brozovic e di Eriksen, davanti ad offerte importanti.

E gli obiettivi? Per la porta gli occhi sono puntati su Musso (Udinese) e Silvestri (Verona), per la corsia esterna piacciono sempre Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il centrocampista dipenderà dal budget, in avanti resta viva l'opzione Dzeko.