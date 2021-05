Nuovo investitore in arrivo, il retroscena: “Clausola nel contratto per cessioni oltre i 25 milioni”

Per vendere i pezzi più pregiati della rosa servirà un doppio via libera

Nuovo importante retroscena per il calciomercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in attesa di conoscere il reale investitore che entrerà nel club nerazzurro, c'è una clausola pronta ad essere inserita nel contratto: il colosso cinese dovrà informare il creditore riguardo eventuali cessioni superiori ai 25 milioni di euro.

Insomma, il via libera per la vendita dei "big" dovrà essere concordata tra Suning e il nuovo fondo. Questo con l'obiettivo di non scegliere "liberamente" di "indebolire" la rosa, vendendo i giocatori di maggior prestigio in rosa. Ma non solo, nel contratto è sancito che l'Inter dovrà essere iscritta ai tornei Figc e alla Champions League.