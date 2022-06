Mercato – Inter, Marotta asso negli “sgambetti”: idea Cuadrado

Beppe Marotta si sa, è sempre stato un asso con i parametro zero. In questa sessione di mercato, con Onana, Mkhitaryan e, forse, Dybala , sembrerebbe più scatenato che mai. Tuttavia secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe non avere finito qui, specie con gli "sgambetti" alle dirette rivali.

Secondo la Rosea infatti la Juventus starebbe incontrando diverse difficoltà per rinnovare il contratto di Cuadrado. Il colombiano, anche per lasciare spazio salariale agli eventuali innesti di Di Maria e Pogba, potrebbe essere lasciato partire praticamente a zero, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2023. E in agguato sul calciatore ci sarebbe proprio l'Inter, che potrebbe inserire un giocatore esperto e duttile in rosa per sostituire Perisic.