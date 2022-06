Inter sulle tracce di Schouten: l’identikit del centrocampista del Bologna

Schouten , classe 1995, è arrivato in Italia nel 2019: il Bologna al tempo decise di fare un investimento da 2,15 milioni di euro prelevandolo dall' Excelsior . Dopo 73 presenze in rossoblù, l'olandese sembra aver raggiunto la maturità giusta per il salto in una big. In realtà, Schouten ha dimostrato fin da subito di avere grandissime qualità: il talent scout che ha scoperto campioni del calibro di Mané e Van Dijk lo ha definito : "Un calciatore speciale, di qualità differente".

L'olandese ha principalmente occupato la posizione di mediano/centrocampista nel Bologna, mettendosi in mostra per le doti innate da recuperatore di palloni. Non un regista puro, ma un mediano dagli ottimi piedi, superbo nel capire le linee di passaggio e discreto anche nel rilanciare l'azione. Dotato di un buon tiro e di un ottimo fiuto per gli inserimenti, Schouten può essere anche un'arma in più in fase offensiva, non solo in quella di contenimento. Deve un po' migliorare e frenarsi nei contrasti, visto che, anche per ruolo, colleziona diversi cartellini. Tormentato dai problemi fisici nella prima parte di stagione, quest'anno ha giocato praticamente solo nel girone di ritorno, confermando però quando di buono fatto vedere nel passato campionato. Ecco i numeri delle ultime due annate a Bologna del centrocampista.