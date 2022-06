Mercato – L’Inter accelera per Asllani, offerte due contropartite all’Empoli

Il piano nerazzurro per arrivare ad Asllani

L'Inter, in attesa di capire se riuscirà a piazzare i colpi ad effetto (e soprattutto low cost) Lukaku e Dybala, non perde di vista gli obbiettivi "minori". Tra questi il principale è sicuramente quello di garantire a Simone Inzaghi un vice Brozovic all'altezza per la prossima stagione, possibilmente giovane e promettente.