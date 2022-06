VIDEO – Live speciale di fine stagione con gli abbonati di Passione Inter!

Una diretta speciale con tutti gli abbonati Youtube

Questa sera alle 21.30 appuntamento esclusivo di fine stagione con i sostenitori di Passione Inter per ringraziarvi del supporto di questa stagione e fare quattro chiacchiere insieme sull'Inter. Sarà un appuntamento speciale in cui faremo intervenire tutti gli abbonati al canale Youtube in diretta con noi per parlare della stagione che si è chiusa e della prossima. Un modo per ringraziarli per il supporto in questa stagione e per programmare insieme la prossima.