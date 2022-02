Mercato – Inter, Derby di mercato con il Milan per David?

Il punto della situazione

Jonathan David , giovane attaccante canadese del Lille, è sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato. In estate un talento come il suo difficilmente rimarrà in Francia e quasi sicuramente verrà ceduto in un campionato molto più competitivo.

Il nome del giovane attaccante era stato accostato all'Inter qualche giorno fa da La Gazzetta dello Sport, che ventilava una possibile "rivoluzione" in attacco nella prossima estate. E, secondo le ultime news di mercato, anche il Milan, molto attivo con il Lille, si era interessato al ragazzo. Derby di mercato in vista per il crack del calcio moderno? Non proprio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti quello di nerazzurri e rossoneri rimarrà quasi certamente un sogno, come è stato qualche settimana fa con Julian Alvarez. I francesi infatti chiedono almeno 60 milioni più bonus, cifra più che proibitiva per i due club, specie senza cessioni eccellenti.