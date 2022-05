Mercato – L’Inter insiste per De Paul: scambio tra argentini in vista?

I nerazzurri vorrebbero abbassare le richieste economiche con una contropartita

La stagione di Rodrigo De Paul , nonostante le premesse, non è andata al meglio. All' Atletico Madrid infatti il centrocampista ha trovato una squadra molto più difensivista e rocciosa di quanto preventivato e non è riuscito ad esprimersi al meglio delle proprie capacità. Questo, unito al bisogno dell' Inter di un centrocampista con le sue caratteristiche, ha riacceso le voci di mercato intorno all'ex Udinese.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i nerazzurri farebbero sul serio per De Paul, tanto da essere disposti a sacrificare uno dei propri attaccanti per arrivare al calciatore. Il nome "immolato" alla causa sarebbe quello di Joaquin Correa, pupillo di Inzaghi che all'Inter però non ha ancora mai inciso. L'idea sarebbe di intavolare uno scambio, inserendo appunto l'attaccante, per abbassare le pretese dell'Atletico.