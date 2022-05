Marotta sull’Inter: “Perisic? Sì al rinnovo, ma senza follie. Dybala mi piace”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro

CALCIOMERCATO -"Abbiamo un allenatore bravissimo e molto giovane, che in questa stagione ha fatto ulteriore esperienza. Abbiamo uno zoccolo duro nel gruppo di giocatori che rappresentano qualcosa di positivo. E al loro fianco dovremo essere bravi a cogliere le giuste opportunità per migliorare la rosa. In questo momento, specie per i club italiani, è impensabile fare investimenti molto pesanti sul mercato. Dobbiamo essere parsimoniosi, trovare giocatori funzionali per una squadra già ben costruita".