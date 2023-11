L’Inter è al lavoro sul mercato del futuro e sta cercando di piazzare anche qualche importante colpo in prospettiva. Uno di questi potrebbe essere Assan Ouédraogo dello Schalke 04. Sul giovane talento tedesco, peraltro, ci sarebbe anche il Milan.

Come riportato da Sporitalia, i nerazzurri in queste ore avrebbero trovato nuovi e produttivi contatti con il club tedesco per acquistare il centrocampista classe 2006. Il Derby di mercato, allora, potrebbe infiammarsi già nei prossimi giorni, con il Milan chiamato a rispondere alla mossa dell’Inter.