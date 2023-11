La MOVIOLA di Atalanta-Inter: rigore giusto, ma sul 2-1…

Atalanta-Inter è stata una partita intensa, con tanti contrasti in ogni zona del campo. In questo contesto, non potevano mancare degli episodi controversi sui quali l’arbitro Simone Sozza ha convinto con qualche riserva.

Nel primo tempo è bravo ad assegnare il calcio di rigore all’Inter: il fallo di Musso su Darmian è netto e il contatto avviene con il pallone ancora in gioco. Ininfluente il fatto che il difensore nerazzurro non potesse più raggiungere il pallone. Giusto anche non ammonire il portiere atalantino.

Se corretta è stata anche la decisione di dare il secondo giallo, con conseguente espulsione, a Toloi nel finale di gara, molti dubbi sorgono sull’episodio del 2-1 di Scamacca. Dimarco perde il pallone dopo un contrasto con Lookman che sbraccia parecchio e sembra sbilanciare l’esterno dell’Inter. Sozza, invece, lascia correre.

A quel punto, il VAR non ritiene un chiaro errore la decisione del direttore di gara e, pertanto, non può intervenire. Il fallo, tuttavia, sembra esserci. A parziale giustificazione di Sozza, va detto, come ricordato anche da Inzaghi nel post-partita, che il metro utilizzato durante la gara abbia sempre non sanzionato questo tipo di contrasti.