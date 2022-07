Mercato Inter – Dumfries in bilico, “duello” Gosens-Darmian: il punto sulle fasce

Le corsie esterne sono una delle fonti di gioco più importanti per Inzaghi. L'anno scorso Perisic ha fatto le fortune dell'Inter, oggi il croato non c'è più e tocca a Gosens non farlo rimpiangere sulla sinistra. Sul tedesco, però, i nerazzurri cominciano ad avere dei dubbi: il successo dell'ex Atalanta non è scontato. Che Gosens riesca a ripetere ciò che Perisic ha fatto nella scorsa stagione, è quasi "impossibile", ma l'Inter si aspetta comunque un rendimento alto.