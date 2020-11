Mercato – Inter, l’ingaggio ostacola la cessione di Eriksen: le possibili destinazioni

Non sono state accolte nel migliore dei modi ad Appiano Gentile le parole pronunciate da Christian Eriksen nel duro sfogo arrivato dalla nazionale. E’ evidente il malcontento del ragazzo per la brutta piega che sta prendendo la sua esperienza con la maglia dell’Inter e in un certo senso va anche giustificato. Un attacco pubblico di questo genere, però, non può essere accettato da una società che sta cercando di costruire un progetto serio ed importante per tornare al più presto tra le big d’Europa.

Una cessione in vista del calciomercato di gennaio sembra a questo punto più che probabile. Stando a quanto scritto sulle pagine di Tuttosport questa mattina, però, c’è un ostacolo che potrebbe rallentare la partenza del trequartista danese e riguarda l’ingaggio. Ma non solo, perché oltre ai 7,5 milioni a stagione percepiti all’Inter, per liberarlo il club nerazzurro non accetterà prestiti, ma solamente offerte a titolo definitivo per una valutazione che oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Tra i club che potrebbero essere interessati, vanno citati sicuramente Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

