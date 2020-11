TS – Inter, tanto rumore ad Appiano Gentile dopo le frasi pronunciate da Eriksen

E’ senz’altro paradossale la situazione che sta vivendo Christian Eriksen: accolto lo scorso gennaio come il colpo del decennio messo a segno dall’Inter, dopo meno di 12 mesi è diventato il principale problema e motivo di discussione per la formazione di Antonio Conte, praticamente ai margini del progetto sportivo del tecnico leccese. Dopo lo sfogo del trequartista danese pronunciato in nazionale sullo scarso minutaggio, chiaramente le possibilità di un addio per la finestra di gennaio si fa giorno dopo giorno sempre più probabile.

Come assicurato questa mattina da Tuttosport, le parole di Eriksen hanno fatto parecchio rumore dentro le mura di Appiano Gentile. Difficilmente verranno intraprese delle azioni disciplinari, anche in virtù di un attacco pur sempre molto pacato nei toni e nei termini utilizzati. Ma la dirigenza nerazzurra vorrà comunque avere un confronto con il calciatore per decidere eventualmente il da farsi nei prossimi mesi. Conte continua ad aspettarsi una reazione sotto il profilo motivazionale da parte del calciatore, ma se questa non dovesse arrivare a stretto giro, allora il divorzio diverrebbe la scelta più logica.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<