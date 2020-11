Inter-Monza, Franco Carboni si mette in mostra: scopriamo chi è

Nel pomeriggio di ieri, l’Inter ha affrontato in amichevole il Monza di Silvio Berlusconi. Da una parte mancavano ben 16 nazionali, dall’altra 5 tra cui l’ex Milan Boateng. La gara è finita 1-0 per l’Inter e a segno ci è andato Franco Carboni, classe 2003 con un gran tiro da fuori. L’attaccante milita nella primavera nerazzurra ed è già stato convocato per uno stage nell’Under 17 dell’Italia.

L’attaccante, come riporta La Gazzetta dello Sport, è destro, ma può anche giocare a sinistra. E’ argentino, ma è arrivato dal Catania a gennaio, squadra in cui ha giocato anche suo padre, Ezequiel Carboni. Il suo è un DNA di cui si sentirà parlare perché ci sono anche i suoi fratelli Valentin, classe 2005, e Cristiano, classe 2009.

