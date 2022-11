Mercato – L’Inter cambia obbiettivo: per l’esterno si pesca in Francia

Truffert in questa prima parte di stagione si è distinto per le proprie qualità nel Rennes, dimostrandosi tra i migliori esterni del campionato francese. 21 anni appena compiuti, tanta corsa e piedi buoni, il ragazzo sembra un prospetto dal futuro roseo, anche in ottica nazionale francese. L'Inter lo ha osservato a lungo e avrebbe convinto tutti gli addetti ai lavori: sarebbe un profilo perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi. I nerazzurri, che sarebbero sempre più convinti sul cedere, almeno in prestito, Gosens, devono però trovare la quadra per convincere il Rennes a fare partire il proprio gioiello. L'idea è quella di provare a portarlo subito a Milano in prestito, con riscatto fissato a luglio. Impresa complicata ma, a certe condizioni economiche, tutt'altro che impossibile.