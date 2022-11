L’Inter prepara il piano per Scalvini: ecco l’asso nella manica

I nerazzurri pronti ad inserire una contropartita

Pietro Magnani

Per l'Inter Giorgio Scalvini è più che una semplice idea. Il difensore dell'Atalanta, appena 18 enne, si sta già dimostrando un difensore solido e dal futuro brillante. Per questo i nerazzurri, un po' come fatto a suo tempo con Bastoni, vorrebbero giocare d'anticipo e mettersi in casa il giovanissimo calciatore.

Il problema è che l'investimento probabilmente dovrà attendere il prossimo giugno e, considerando le oscillazioni delle valutazioni, è possibile che Scalvini per la finestra di mercato estiva valga almeno una trentina di milioni. Tanti, specie per le casse dell'Inter. Ecco perché la dirigenza starebbe mettendo a punto un piano per convincere l'Atalanta. Secondo Corriere dello Sport l'idea è quella di imbastire un prestito con diritto di riscatto, sfruttando anche gli ottimi rapporti tra le due società.

L'Inter però deve fare in fretta: Manchester City e Juventus sono già alla finestra. Perciò Marotta e Ausilio potrebbero calare un asso nella manica: Fabbian, centrocampista ex Primavera che alla Reggina sta facendo vedere grandi cose. Il suo inserimento nell'operazione potrebbe far calare le pretese dei bergamaschi e convincerli a cedere il proprio gioiello.