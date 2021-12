GdS – Che tipo di mercato farà l’Inter a gennaio: da Luiz Felipe all’attaccante

Il piano della società nerazzurra per la finestra di mercato invernale

L'apertura della finestra di mercato di gennaio si avvicina e la linea dell'Inter è molto chiara: si andrà a caccia di occasioni. Come riportato da Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport, per l'Inter sarà un mercato di attesa: non è scontato che si facciano delle operazioni, a maggior ragione se non ci dovessero essere delle cessioni.