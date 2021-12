Mercato – Biasin: “Rinnovo Brozovic? Incontro nel fine settimana, speriamo…”

Le ultime sul rinnovo del centrocampista croato

La partita di stasera contro il Real Madrid deciderà il posizionamento finale dell'Inter nel girone D di Champions League. Ma quello del Santiago Bernabeu non sarà l'unico appuntamento importante nell'agenda nerazzurra. Infatti, come riportato dal giornalista Fabrizio Biasin su Twitter, ci sarà un incontro nel fine settimana con l'entourage di Brozovic per discutere del rinnovo di contratto.