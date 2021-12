Inter-Cagliari, gara affidata a Marchetti: prima volta con i nerazzurri

La designazione arbitrale per la gara di San Siro contro i sardi

L'Inter è a Madrid per giocarsi il primo posto del girone D di Champions League. Dopo l'impegno europeo, gli uomini di Inzaghi torneranno in campo contro il Cagliari per la diciassettesima giornata di Serie A. La gara di San Siro (domenica, ore 20.45) sarà affidata al fischietto di Matteo Marchetti: si tratta della prima volta con l'Inter per il giovane direttore di gara.