Mercato – Inzaghi lancia il messaggio: “Lasciatemi la squadra così”, pronto il piano B

DUMFRIES - Lo stesso discorso vale per Denzel. Uscito Perisic , “rivoluzionare” anche la fascia destra sarebbe un rischio, in un reparto in cui, poi, Inzaghi punta molto.

PIANO B - Queste richieste di Inzaghi, peraltro appoggiate da tutto lo spogliatoio, hanno fatto effetto sulla dirigenza. Dovessero arrivare super offerte non cambierebbe comunque nulla, un big sarebbe ceduto, ma sicuramente adesso Marotta&co sono fermi più nelle trattative. Arrivati a fine luglio non si tratta più: 70 milioni per Skriniar e 50 per Dumfries, non si discute. In ogni caso, è pronto il piano B: ovvero rimandare la cessione di un big al termine della prossima stagione.