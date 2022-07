Inter chiara: “Dumfries vale questa cifra”. Udogie (e non solo) in caso di addio

Inzaghiha chiuso le porte, la dirigenza invece alza il muro. La valutazione di Dumfries cresce e ora l'Inter non vuole più trattare: volete Dumfries? (domanda da porre principalmente al Chelsea al momento) Bene l'olandese costa 50 milioni di euro. L'esterno è finito sul taccuino dei londinesi: i nerazzurri, quindi, in ogni caso devono già pensare ai possibili sostituti in caso arrivasse davvero una super offerta.