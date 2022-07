Nike-Inter, ufficiale a breve: ecco le cifre e la durata dell’accordo

Boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre. Il brand Inter cresce. Il prolungamento della collaborazione con Nike è pronto a diventare ufficiale e l’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. C’è stata un’accelerata decisiva per allungare l’accordo (in scadenza nel 2024) fino a probabilmente il 2030, così riporta il Corriere dello Sport.