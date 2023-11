Mercato – Intreccio Salisburgo-Inter: l’attaccante nel mirino di Ausilio

Salisburgo-Inter di mercoledì sarà Champions League, certo, ma anche calciomercato. Il club nerazzurro, che con una vittoria otterrebbe la qualificazione matematica agli ottavi di Champions League, sfrutterà anche l’occasione per visionare un attaccante del Salisburgo, che piace parecchio.

Si tratta di Karim Konate, classe 2004 che nella gara di andata è partito in panchina (subentrando nel secondo tempo) ma da tempo è sotto osservazione da parte di Marotta, Ausilio e Baccin. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ivoriano è particolarmente apprezzato per tecnica, rapidità e capacità di attaccare la profondità. Caratteristiche che, tolta la coppia titolare (e in particolar modo Thuram), mancano nel reparto offensivo nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Lo abbiamo ripetuto spesso: le scelte fatte in estate per quanto riguarda le riserve d’attacco nerazzurre sono abbastanza estemporanee, vista l’età di Arnautovic (classe 1989) e Sanchez (1988). Tuttavia, se l’austriaco gode di due anni di contratto, il discorso è diverso per il cileno, che ha firmato un annuale. Per questo motivo, è giusto che l’Inter agisca già da adesso non solo per ringiovanire, ma anche per rinforzare il proprio attacco. È il motivo per cui servirà scegliere con cura il profilo adatto.